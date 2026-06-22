Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Aufbruch eines Münzautomaten an Tankstelle in Hoya - Polizei prüft möglichen Tatzusammenhang

Hoya (ots)

(Thi) In der Nacht zu Sonntag, 21.06.2026, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Langen Straße in Hoya zu einem versuchten Aufbruch eines Münzautomaten.

Nach bisherigen Erkenntnissen machte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 00:35 Uhr und 00:36 Uhr an dem Münzautomaten einer Staubsaugeranlage auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle zu schaffen. Hierbei wurde der Automat mit einem Hebelwerkzeug oder einem ähnlichen Gegenstand gewaltsam geöffnet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt. Durch die Tat entstand jedoch ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Darüber hinaus wird geprüft, ob ein Zusammenhang zu einem weiteren Automatenaufbruch besteht, der sich in derselben Nacht auf einem Tankstellengelände in Hoya ereignet hat.

Personen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der ARAL-Tankstelle an der Langen Straße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251 67280 zu melden.

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