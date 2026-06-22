Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufbruch von Münzautomaten auf Tankstellengelände in Hoya - Polizei sucht Zeugen

Hoya (ots)

(Thi) In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 21.06.2026, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Auf dem Kuhkamp" in Hoya zu einem besonders schweren Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 01:15 Uhr gewaltsam Zugang zu den Münzautomaten der auf dem Tankstellengelände befindlichen Waschplätze sowie zu den Staubsaugerautomaten. Hierzu wurden die Automaten mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen.

Die Täter entwendeten das in den Automaten befindliche Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Hoya hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Straße "Auf dem Kuhkamp" verdächtige Personen oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251 67280 zu melden.

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