LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte
Schmalkalden (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück und fortfolgend einer Gartenhütte in der Notstraße in Schmalkalden. Die Einbrecher entwendeten unter anderem einen Balkenmäher, einen Trennschleifer und einen Akkuschrauber. Der Sach- und Entwendungsschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0151681/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell