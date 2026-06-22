Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec in Stadthagen gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Samstag, den 20.06.2026, kam es in der Büschingstraße in Stadthagen zum Diebstahl eines Pedelecs.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte ihr Fahrrad zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr an einem Fahrradständer im Bereich eines Fahrradports an der Büschingstraße 37 ab. Das Pedelec war mit einem Kettenschloss gegen Wegnahme gesichert.

Als die Geschädigte zu ihrem Abstellort zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fahrrad samt Kettenschloss durch bislang unbekannte Täter entwendet worden war. Trotz eingeleiteter Nachforschungen konnten weder das Fahrrad noch das Schloss aufgefunden werden.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Victoria. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Büschingstraße 37 gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell