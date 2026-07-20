Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Bagger stürzt bei Arbeiten ins Wasser - Arbeiter rettet sich

WSPI Wolgast/Spandowerhagen (ots)

Am heutigen Morgen, den 20.07.2026, erhielt die zuständige Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast gegen 10:30 Uhr von der Einsatzleitstelle die Mitteilung über einen Arbeitsunfall am Ufer der Spandowerhagener Wiek in Spandowerhagen (bei Kröslin). Im Rahmen von Arbeiten war ein Bagger von der Kaikante ins Wasser gestürzt. Der Fahrer konnte sich aus dem Bagger ans nahe gelegene Ufer retten. Bei der sich anschließenden Aufnahme des Sachverhaltes stellte die Wasserschutzpolizei fest, dass Arbeiten zur Renaturierung der Uferbefestigung vorgenommen werden sollten. Bei diesen Arbeiten stürzten Bagger und Fahrer in das ca. 4,50 m tiefe Wasser des Peenestroms. Der 43-jährige Arbeiter wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Nach derzeitigem Stand kam es nicht zum Austritt von wassergefährdenden Stoffen. Gegenwärtig wird die Bergung des Baggers mit einem Kran vorbereitet. Die Wasserschutzpolizei Wolgast sichert den gesamten Einsatz ab. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

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