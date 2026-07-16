Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Wassereinbruch auf Segelboot vor Lohme - Seenotretter und Wasserschutzpolizei im Einsatz

Insel Rügen (ots)

Am 15.07.2026, gegen 10:15 Uhr, erhielt die WSPI Sassnitz von der Rettungsleitstelle See (MRCC Bremen-Maritime Rescue Coordination Centre) Kenntnis über einen Seenotfall eines Segelbootes auf der Ostsee vor Lohme. Der Skipper des Segelbootes hatte festgestellt, dass Wasser in den Maschinenraum eingedrungen war. Er setzte sofort einen Notruf ab, in dessen Folge das Seenotrettungsboot "Kurt Hoffmann" und der Seenotrettungskreuzer "Harro Koebke" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)-Station Sassnitz- zum Einsatz kamen. Gleichzeitig wurde die Wasserschutzpolizei Sassnitz informiert, die ebenfalls mit einem Schlauchboot in den Einsatzraum verlegte. Die Besatzungen der Seenotrettungseinheiten konnten nach kurzer Anfahrt den Wassereinbruch auf dem Segelboot stoppen und den Havaristen in eine nahegelegene Marina schleppen. Die WSPI Sassnitz nahm eine Schiffsunfallanzeige auf. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen soll auch die genaue Ursache der Havarie festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Grund für den Wassereinbruch gewesen sein. An Bord des havarierten Segelbootes befanden sich der 41-Jährige Bootsführer (LK Rostock) und eine weitere Person. Beide Personen blieben unverletzt.

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