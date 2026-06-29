Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei Waren stellt alkoholisierte Bootsführer auf dem Plauer und Jabeler See fest und nimmt Anzeigen auf

Waldeck/LWSPA MV (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit auf dem Plauer See überprüften Beamte der WSPI Waren am 26.06.2026 gegen 23:30 Uhr einen 58-jährigen Bootsführer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der mit einem sog. Wassermotorrad (Jet Ski) unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von ca. 1,5 Promille.

Am 28.06.2026 kontrollierten Beamte der WSPI Waren um ca. 22:00 Uhr ein kleines Schlauchboot, das auf dem Jabeler See fuhr. Im Verlauf dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Bootsführer aus Berlin ebenfalls alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. In beiden Fällen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit aufgenommen.

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