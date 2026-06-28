Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sportboot kollidiert nach Ausweichmanöver mit Fahrwassertonne

Sassniz (ots)

Am Samstag, dem 27.06.2026, gegen 11:00 Uhr, kam es im Fahrwasser zwischen Breege und Vieregge zu einem Schiffsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Führer eines Sportbootes einem entgegenkommenden Segelboot ausweichen, das das Fahrwasser kreuzte. Dabei kollidierte das Sportboot mit einer Fahrwassertonne.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrwassertonne beschädigt und aus ihrer Verankerung gerissen. Sie trieb anschließend in Richtung Ufer. Das beschädigte Sportboot konnte den Hafen Martinshafen aus eigener Kraft anlaufen.

Personen wurden nicht verletzt. Ein Austritt umweltgefährdender Stoffe wurde nicht festgestellt. Die zuständige Verkehrszentrale wurde über den Ausfall der Fahrwassertonne informiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zur Identität des beteiligten Segelbootes, dauern an.

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