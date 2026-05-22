Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Rauchentwicklung auf Segelyacht: Entwarnung nach Motorschaden

Baabe (ots)

Großeinsatz für die Rettungskräfte am Freitagnachmittag: Gegen 15:20 Uhr meldete die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung auf einer Segelyacht nahe der Hafeneinfahrt Baabe-Bollwerk. Da sich mehrere Personen an Bord befanden, wurden sofort die Freiwilligen Feuerwehren aus Sellin, Baabe und Göhren, sowie die Wasserschutzpolizei Sassnitz alarmiert. Auch das Seenotrettungsboot "Gerhard Elsner" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) machte sich von Lauterbach aus auf den Weg. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung geben. Die Ursache für den Rauch war kein offenes Feuer, sondern ein technischer Defekt an der Hauptmaschine des Bootes, der im Bereich der Baaber Beek aufgetreten war. Dem Bootsführer gelang es, den Hafen Baabe-Bollwerk aus eigener Kraft sicher anzulaufen. Die drei Besatzungsmitglieder wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie sind wohlauf und blieben unverletzt. Nach der Überprüfung konnte die Segelyacht ihre Fahrt zum Heimathafen Sellin selbstständig fortsetzen.

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