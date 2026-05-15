Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Präventionsarbeit auf dem Wasser - Bilanz der Kontrollen durch die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern am Herrentag 2026

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Waldeck/LWSPA MV (ots)

Am gestrigen Donnerstag, Christi Himmelfahrt 2026, führte die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern verstärkte Kontrollen mit Blick auf die Fahrtüchtigkeit von Bootsführern sowie deren mögliche Beeinflussung durch Alkohol und Drogen durch. Einige erhebliche Verstöße mussten konsequent festgestellt und geahndet werden. Im Rahmen der Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte auf den Binnenseen und im Küstenbereich Mecklenburg-Vorpommerns zahlreiche Sport- und Charterboote sowie Fahrgastschiffe. Insgesamt wurden 95 Wasserfahrzeuge kontrolliert.

Bei drei Bootsführern stellten die Wasserschutzpolizisten eine erhebliche Alkoholisierung fest. In allen Fällen wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Im Küstenbereich vor Warnemünde wurde bei einem 62-jährigen Bootsführer aus Rostock ein Atemalkoholwert von ca. 1,5 Promille festgestellt.

Bei einem 34-jährigen Rostocker Bootsführer, der auf der Warnow unterwegs war, ermittelten die Beamten einen Alkoholwert von 1,4 Promille.

Bei einer Kontrolle eines mit drei Personen besetzten Angelbootes auf dem Plauer See stellten die Polizeibeamten ebenfalls eine Alkoholbeeinflussung des 40-jährigen Bootsführers fest (ca. 1,4 Promille). In allen Fällen endete der Bootsausflug am Herrentag für die Besatzung ziemlich schnell, denn die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme beim verantwortlichen Bootsführer folgte.

Neben den o.a. Strafanzeigen registrierte die Wasserschutzpolizei M-V im Verlauf des Tages weitere 25 Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten. Dabei ahndeten die Beamten unter anderem Verstöße, wie das Nichtmitführen von Sportbootführerscheinen, fehlende Angelberechtigungen oder fehlende Sicherheitsausrüstung an Bord, beispielsweise fehlende Signalleuchten.

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