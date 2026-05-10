Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sportbootunfall durch Kentern unter Alkoholeinfluss im Rügischen Bodden

Sassnitz (ots)

Am 09.05.2026, gegen 14:55 Uhr, ist im Bereich Rügischer Bodden ein mit zwei Personen besetztes offenes Sportboot (4 PS Mercury) auf Grund von Wellenschlag gekentert. Der Bootsführer (Sohn) sowie der Bootseigner (Vater) des mit zwei Personen besetzten Bootes fielen dabei ins Wasser. Der Sohn konnte noch über Telefon seine Mutter erreichen, welche den Notruf der Polizei wählte. Beide Männer konnten unterkühlt aber lebend gerettet werden und mittels RTW bzw. Hubschrauber in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert werden. Beim Bootsführer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, da er nach der Rettung aus dem Wasser mit 0,4 Promille (Atemalkohol) alkoholisiert war und der Konsum von BtM nicht ausgeschlossen werden konnte. Beim Rettungseinsatz kamen neben Kräften der Feuerwehr und den Kräften der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (Seenotrettungskreuzer Berthold Beitz, Seenotrettungsboote Heinz Orth und Gerhard Elsner) auch das Zollboot Rügen, das Bundespolizeiboot Altmark, das KSB Damerow, der Hubschrauber Pirol und Northern Rescue 02 zum Einsatz. Ein Sportbootunfall sowie eine Strafanzeige gegen den Bootsführer wegen des Verdachtes des Führens eines Bootes unter Einwirkung von Alkohol bzw. Rauschmitteln wurde durch Beamte der WSPI Stralsund aufgenommen. Weiterführende Ermittlungen dauern an.

Im Auftrag

Rico Sander

Streifendienstleiter, WSPI Sassnitz, LWSPA Mecklenburg-Vorpommern

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