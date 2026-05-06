Freiwillige Feuerwehr Überlingen

FW Überlingen: Verkehrsunfall auf Landstraße bei Lippertsreute (Überlingen)

Bild-Infos

Download

Überlingen (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen wurde am Mittwoch, den 6. Mai 2026 gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Landstraße 205 bei Lippertsreute alarmiert. Der Notrufmeldung zu Folge sollten zwei PKW im Kreuzungsbereich kollidiert sein, wobei eine unklare Anzahl an Personen verletzt, sowie eine Person im verunfallten PKW eingeklemmt wurde.

Nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte am Unglücksort und der folgenden Erkundung, konnte das Lagebild insofern nicht bestätigt werden, dass entgegen der Erstmeldung eine Person infolge der Kollision im Fahrzeug eingeschlossen, jedoch glücklicherweise nicht eingeklemmt wurde

Die Aufgabe der Einsatzkräfte der Feuerwehr beschränkten sich aufgrund dieser Tatsache in der Absicherung der Unfallstelle, dem Sicherstellen des Brandschutzes und der Unterstützung der Betreuung der verunfallten Personen.

In Folge der Kollisionen wurden insgesamt 3 Personen augenscheinlich leicht verletzt. Hierunter ein 9-jähriges Kind. Alle Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und vorsorglich zur weiteren Abklärung und Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei nahm noch an der Unfallstelle erste Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit den Einsatzabteilungen Lippertsreute und Stadt unter der Leitung des Einsatzleiters vom Dienst Wilfried Brodmann mit 7 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften im Einsatz.

Neben der Feuerwehr waren auch die Landespolizei, sowie der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzteinfahrzeug in die Einsatzmaßnahmen miteingebunden. Auch Kreisbrandmeister Alexander Amann machte sich ein Bild der Lage vor Ort.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Landstraße zunächst komplett gesperrt werden, was aufgrund der derzeitigen Umleitungsstrecke zeitweise zu größerem Rückstau führte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Überlingen, übermittelt durch news aktuell