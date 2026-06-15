Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Verpuffung auf einem Segelboot in Stralsund - zwei Personen verletzt

Stralsund (ots)

Am gestrigen Abend wurden zwei Personen, die sich auf einem Boot in einem Sportboothafen in Stralsund aufhielten, verletzt.

Am Sonntag, den 14.Juni 2026, erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Stralsund gegen 14:30 Uhr von der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung, dass es auf einem Boot in einem Sportboothafen in Stralsund zu einer Verpuffung gekommen sein soll. Die Berufsfeuerwehr Stralsund, der Rettungsdienst sowie Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Stralsund wurden ebenfalls alarmiert und verlegten zum Einsatzort. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass die vor Ort anwesenden Besitzer ihr 10-Meter-Boot im Laufe des Vormittags augenscheinlich mit einer brennbaren Flüssigkeit gereinigt hatten. Als die Besitzer das Boot danach starteten, kam es trotz Lüftung plötzlich zu einer Durchzündung. Infolge dessen wurde eine der beiden Personen (männl., 42 Jahre) schwer verletzt. Die Person erlitt u.a. Verbrennungen zweiten Grades. Die zweite Person (weibl., 33 Jahre), die sich zum gleichen Zeitpunkt auf dem Boot aufhielt, wurde leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Die Berufsfeuerwehr Stralsund kam zum Einsatz und sicherte zunächst das beschädigte Boot. Die eingesetzten Polizeibeamten der WSPI Stralsund übernahmen gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst die weitere Bearbeitung. Betriebsstoffe traten nicht aus. Bei dem Sportboot entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Ein weiteres benachbartes Boot wurde durch die Verpuffung leicht beschädigt. Die WSPI Stralsund nahm eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung wurde informiert.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell