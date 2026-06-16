Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260616 - 0761 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (15. Juni 2026) konnte einem Dealer im Bahnhofsgebiet das Handwerk gelegt werden.

Gegen 21:30 Uhr nahmen die Polizisten den Dealer in der Kaiserstraße fest, nachdem sie beobachtet hatten, wie er Rauschgift an weitere Personen verkaufte. Ihm wird Handeltreiben mit Cannabis vorgeworfen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann die Betäubungsmittel gewerbsmäßig illegal verkaufte.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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