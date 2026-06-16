Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260616 - 0760 Frankfurt - Nordend-West: Mann von Jugendgruppe attackiert -Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (15. Juni 2026) attackierte eine Jugendgruppe einen 35-Jährigen. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Jugendgruppe flüchtete.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 35-Jährige gegen 21:30 Uhr in der Bleichstraße. Auf Höhe der Peterskirche traf er auf eine 5-6-köpfige Jugendgruppe. Da er befürchtete, von dieser Gruppe angegriffen zu werden, lief er in eine nahegelegene Bar.

Auf seiner Flucht wurde er mit Steinen und Flaschen beworfen und dabei verletzt. Die Gruppe der Angreifer flüchtete, als Zeugen dem Mann zu Hilfe kamen, in unbekannte Richtung.

Die 5-6 Jugendlichen werden beschrieben als schlank, dunkelhaarig, etwa 16-Jahre alt und trugen dunkle Kleidung, wobei auf einem Pullover ein weißer Schriftzug abgebildet war.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, so melden Sie sich unter der 069-755 55408 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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