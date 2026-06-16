PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260616 - 0760 Frankfurt - Nordend-West: Mann von Jugendgruppe attackiert -Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (15. Juni 2026) attackierte eine Jugendgruppe einen 35-Jährigen. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Jugendgruppe flüchtete.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 35-Jährige gegen 21:30 Uhr in der Bleichstraße. Auf Höhe der Peterskirche traf er auf eine 5-6-köpfige Jugendgruppe. Da er befürchtete, von dieser Gruppe angegriffen zu werden, lief er in eine nahegelegene Bar.

Auf seiner Flucht wurde er mit Steinen und Flaschen beworfen und dabei verletzt. Die Gruppe der Angreifer flüchtete, als Zeugen dem Mann zu Hilfe kamen, in unbekannte Richtung.

Die 5-6 Jugendlichen werden beschrieben als schlank, dunkelhaarig, etwa 16-Jahre alt und trugen dunkle Kleidung, wobei auf einem Pullover ein weißer Schriftzug abgebildet war.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, so melden Sie sich unter der 069-755 55408 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:14

    POL-F: 260615 - 0759 Frankfurt- Preungesheim/ Nordend: Kokainkuriere festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Sonntag (14. Juni 2026) auf Montag (15. Juni 2026) kontrollierten aufmerksame Streifen einen Pkw und stellten unter anderem eine nicht geringe Menge Kokain sicher. Bereits gegen 22:50 Uhr fiel das Augenmerk einer Streife auf ein Fahrzeug, welches sich mit erhöhter Geschwindigkeit aus dem Bereich Jaspertstraße / Obere ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:13

    POL-F: 260615 - 0758 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Trickdiebstahl durch Amtsanmaßung

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern Nachmittag (14. Juni 2026) kam es zu einem Trickdiebstahl von Bargeld, nachdem sich zwei Personen als Polizeibeamte ausgaben. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich ein 62-Jähriger gegen 16:00 Uhr gemeinsam mit seinem Begleiter in der Heinrich-Lanz-Allee, als zwei Männer an ihn herantraten und sich als ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:12

    POL-F: 260615 - 0757 Frankfurt - Riederwald: Frau angegriffen

    Frankfurt (ots) - (ki) Am Samstagnachmittag (13. Juni 2026) attackierte ein 29-Jähriger eine 52-Jährige im Riederwald. Polizisten nahmen den Angreifer noch in Tatortnähe fest. Nach aktuellen Erkenntnissen hielt sich die 52-Jährige gegen kurz vor 17:00 Uhr in der Riederspießstraße auf. Unter einem Vorwand verwickelte der 29-Jährige sie in ein Gespräch und fing plötzlich an, sie zu attackieren. Die Frau wehrte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren