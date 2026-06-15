Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260615 - 0759 Frankfurt- Preungesheim/ Nordend: Kokainkuriere festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Sonntag (14. Juni 2026) auf Montag (15. Juni 2026) kontrollierten aufmerksame Streifen einen Pkw und stellten unter anderem eine nicht geringe Menge Kokain sicher.

Bereits gegen 22:50 Uhr fiel das Augenmerk einer Streife auf ein Fahrzeug, welches sich mit erhöhter Geschwindigkeit aus dem Bereich Jaspertstraße / Obere Kreuzäcker Straße in unbekannte Richtung entfernte.

Dasselbe Fahrzeug fiel gegen Mitternacht im Bereich der Friedberger Landstraße erneut auf, sodass es einer Kontrolle unterzogen wurde. Der 19- jährige Fahrer, sowie dessen 22- jähriger Beifahrer führten jeweils ein Reizstoffsprühgerät bzw. eine Pfefferpistole mit sich. Zudem führte die Personenkontrolle zum Auffinden von mehreren Mobiltelefonen sowie mehreren hundert Euro Bargeld. Im Fahrzeug stellten die Beamten eine Tasche fest, in welcher sich mehr als 30 Gramm Kokain befand. Die Beamten stellten alles, inklusive des Fahrzeuges, sicher. Eine angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei den 19- und 22-Jährigen führte nicht zum Auffinden von weiteren Beweismitteln. Die drei jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sie müssen sich nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell