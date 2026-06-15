Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260615 - 0756 Frankfurt- Ostend: Randalierer schlägt Polizisten ins Gesicht

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (13. Juni 2026) wurde die Polizei wegen eines Randalierers in die Pfingstweidstraße geordert. Dieser griff die Streife unvermittelt an und wurde festgenommen.

Gegen 23:40 Uhr war ein 37- Jähriger vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums auffällig geworden. Dieser zeigte sich aggressiv und machte auch vor der alarmierten Streife nicht Halt. Er schlug einem Beamten unvermittelt mit der Faus ins Gesicht und verletzte ihn hierdurch leicht. Der 37- Jährige leistete bei der anschließenden Festnahme zudem Widerstand und wurde ebenfalls leicht verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Ausnüchterung auf die Dienststelle verbracht.

Gegen ihn wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell