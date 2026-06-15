Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260615 - 0754 Frankfurt - Rödelheim: Rollstuhlfahrer ausgeraubt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Samstagmittag (13. Juni 2026) einen 54-jährigen Rollstuhlfahrer ausgeraubt haben, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Der Vorfall trug sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 12:10 Uhr auf dem Bottenhorner Weg zu. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen dem Geschädigten den Weg versperrt und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Während einer der beiden gegen den Rollstuhl getreten habe, soll der Zweite den am Stuhl befestigten Rucksack durchsucht haben. Danach soll es zu einem Handgemenge aller Beteiligten gekommen sein, die Tatverdächtigen stehen im Verdacht Zigaretten und eine Sonnenbrille entwendet haben. Anschließend seien sie auf ihren Fahrrädern Richtung Niddaufer geflüchtet.

Der Geschädigte wurde leichtverletzt, außerdem wurde sein Rollstuhl und der Rucksack beschädigt.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, 20-25 Jahre alt, schwarze Haare, 3-Tage-Bart; graues T-Shirt, dunkle Hose, schwarze Arbeitsschuhe mit weißen Farbflecken, führte ein orangenes Fahrrad mit sich

2. Männlich, 20-25 Jahre alt, schwarze Haare, 3-Tage-Bart; beiges T-Shirt, grüne Jogginghose, Flip-Flops, führte ein dunkelblaues Fahrrad mit sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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