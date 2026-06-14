Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260614 - 0753 Frankfurt - Nordend: Festnahme nach Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Samstagnachmittag (13. Juni 2026) einen 52-jährigen Mann fest, der zuvor insgesamt drei Personen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll.

Der Vorfall trug sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 15:45 Uhr auf der Glauburgstraße / Ecke Oeder Weg zu. Der Beschuldigte geriet zunächst mit einem Geschädigten in ein Streitgespräch, daraufhin soll er die Schreckschusswaffe gezogen und auf insgesamt drei Personen gezielt haben. Kurz darauf flüchtete er von der Örtlichkeit. Mit Hilfe der aufmerksamen Passanten gelang den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten die Festnahme im Nahbereich. Im Rucksack des Beschuldigten fanden die Beamten dann auch die Schreckschusswaffe und stellten sie sicher, der Tatverdächtige wurde auf ein umliegendes Polizeirevier verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell