Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260614 - 0750 Frankfurt - Innenstadt: Streit zwischen mehreren Personen auf der Zeil eskaliert - Eine Person am Kopf verletzt

Frankfurt (ots)

(ha) In der gestrigen Samstagnacht (13. Juni 2026) eskalierte ein Streit zwischen mehreren Personen auf der Zeil. Eine Person wurde dabei am Kopf verletzt, die Polizei war umgehend vor Ort und nahm insgesamt vier Personen fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es gegen 22:20 Uhr im Bereich der Zeil 107 zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen, die schnell in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im Zuge dessen verletzte ein 20-Jähriger einen 19-Jährigen mit einer Machete am Kopf.

Polizeikräfte, die im Rahmen der "BAO Zeil" zusätzlich präsent waren, erschienen nur wenige Augenblicke später und beendeten umgehend die Eskalation. Die Tathandlung konnte im weiteren Verlauf beweisgesichert durch die Videoschutzanlage nachvollzogen werden.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte drei Beteiligte fest, den mutmaßlichen Haupttatverdächtigen nahmen Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Fahndung ebenfalls fest. Er wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Der Verletzte wurde in einem umliegenden Krankenhaus versorgt und kurz darauf wieder entlassen.

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