Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260613 - 0749 Frankfurt - Bornheim: Müllcontainerbrand - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Bislang Unbekannte zündeten am Freitag (12. Juni 2026) gegen 03:35 Uhr insgesamt vier Müllcontainer an, welche dadurch zerstört wurden. Die Container befanden sich in der Valentin-Senger-Straße zwischen den Hausnummern 122 und 136. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Verursacher aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell