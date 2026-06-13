Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260613 - 0746 Frankfurt - Innenstadt: Körperverletzung und Beleidigung mit queerfeindlichem Hintergrund

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei bislang unbekannte Männer griffen in der Nacht von Freitag (12.Juni 2026) auf Samstag (13. Juni 2026) zwei Angehörige der queeren Szene an. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Nach aktuellen Erkenntnissen trug sich der Vorfall gegen 02:20 Uhr vor den S-Bahngleisen der Hauptwache zu. Die beiden Beschuldigten sprachen die Geschädigten an und beleidigten diese nach kurzer Zeit zunächst verbal, die Beleidigungen zielten dabei auf ihre äußere Erscheinung ab und waren erkennbar queerfeindlich. Die Tatverdächtigen sollen dann immer aggressiver geworden sein, im weiteren Verlauf bedrohten sie die zwei 21- und 26-Jährigen, weshalb diese davon gingen, um sich der Situation zu entziehen. Dabei soll einer der beiden noch einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben, während der andere von demselben Tatverdächtigen festgehalten wurde.

Schließlich gelang den Geschädigten die Flucht, eine unmittelbar nach Alarmierung der Polizei durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Männlich, Jugendlicher/Heranwachsender, kurze lockige dunkle Haare, dunkle Augen, Kinnbart; schwarz gekleidet, rote Umhängetasche mit rotem Streifen

2. Männlich, Jugendlicher/Heranwachsender; hellgrauer Trainingsanzug, dunkle Kappe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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