Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260613 - 0748 Frankfurt: Gezielte Kontrollmaßnahmen im Kontext Raser, Poser, Tuner

Frankfurt (ots)

(ha) Die Polizei führt wiederkehrend gezielte Kontrollmaßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. Am gestrigen Abend wurden in Zusammenarbeit mit Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Südosthessen, der Kontrolleinheit Autoposer Raser Tuner Frankfurt, der Direktion Verkehrssicherheit und dem Sachgebiet Tuner, Raser Poser insgesamt 25 PKW, zwei Motorräder und 54 Personen in diesem Zusammenhang kontrolliert.

Die Kontrollmaßnahmen wurden von Freitag (12. Juni 2026) 15:00 Uhr bis Samstag (13. Juni 2026) 01:30 Uhr in unterschiedlichen Teilen des Stadtgebietes durchgeführt.

Im Ergebnis wurden bei den oben erwähnten Fahrzeugen insgesamt sieben beanstandet und bei vier Fahrern erlosch die Betriebserlaubnis. Drei Fahrzeuge wurden sichergestellt und sieben Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Negatives Highlight war an diesem Abend ein Geschwindigkeitsverstoß mit einem Lamborghini Urus mit gemessenen 125 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Direkt zu Beginn der Maßnahme stoppten die Polizisten außerdem einen Hochzeitskorso und führten ein Präventionsgespräch durch, der Korso konnte danach ohne Zwischenfälle fortgesetzt werden. Die drei Fälle des Erlöschens der Betriebserlaubnis erfolgten jeweils auf Grund von technischen Veränderungen der Fahrzeuge (zweimal PKW und einmal Motorrad).

Die Kontrollergebnisse zeigen die Notwendigkeit solcher gezielten Maßnahmen, nicht eingetragene technische Veränderungen an Fahrzeugen gefährden den Straßenverkehr, ebenso das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Auch in Zukunft werden weitere Kontrollen, zum Teil für die Bevölkerung sichtbar in Streifenwagen aber auch in zivilen Fahrzeugen der Polizei erfolgen, um den Straßenverkehr für alle Beteiligten noch sicherer zu machen.

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