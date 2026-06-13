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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260613 - 0747 Frankfurt - Innenstadt: Polizei verhindert Ausgabe von Aufklebern mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt (ots)

(ha) Bei einer wiederkehrenden Versammlung im Zuge des Nahostkonfliktes teilten drei Männer unter anderem Aufkleber mit verfassungsfeindlichem Inhalt aus, Polizisten schritten sofort ein und nahmen sie fest.

Die drei Männer im Alter von zweimal 24 und einmal 20 Jahren erschienen am gestrigen Freitag (12.Juni 2026)gegen 19:15 Uhr bei der Veranstaltung auf dem Plateau der Hauptwache. Sie begannen damit Aufkleber mit verfassungsfeindlichem Inhalt auszuteilen und trugen zum Teil selbst Kleidung mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Dies bemerkten sowohl die Versammlungsteilnehmer als auch die dort eingesetzten Polizeibeamten sofort. Die Beamten reagierten umgehend und führten eine Personenkontrolle durch. Dabei beschlagnahmten sie neben den verfassungsfeindlichen Aufklebern auch Pyrotechnik und Messer, die von den drei Tatverdächtigen mitgeführt wurden.

Alle drei wurden vor Ort festgenommen und auf ein umliegendes Polizeirevier gebracht, sie müssen sich jetzt im Nachgang strafrechtlich für ihre Handlungen verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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