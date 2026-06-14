Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260614 - 0752 Frankfurt - Rödelheim Gefährliche Körperverletzung - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Samstagmorgen (13. Juni 2026) einen 38-jährigen Mann fest, der zuvor seine 55-jährige Bekannte mit einem Messer verletzte.

Nach aktuellen Erkenntnissen begegneten sich die beiden wohnsitzlosen stark alkoholisierten Beteiligten gegen 10:20 Uhr am Arthur-Stern-Platz. Ein Streit soll dazu geführt haben, dass der Tatverdächtige der Geschädigten eine Schnittverletzung am Bein mit einem scharfen Gegenstand zuführte. Polizisten nahmen ihn kurz darauf im Nahbereich fest, die Geschädigte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der 38-Jährige wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.

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