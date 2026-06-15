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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260615 - 0755 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Fußgänger betritt Fahrbahn und wird schwerverletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 24-jähriger Mann wurde am gestrigen Sonntag (14. Juni 2026) im Zuge eines Verkehrsunfalls schwerverletzt.

Der Geschädigte rannte zusammen mit einem Begleiter nach aktuellen Erkenntnissen gegen 03:50 Uhr aus der Taunusanlage heraus in Richtung Bahnhofsgebiet. Als er unvermittelt die dortige Fahrbahn querte kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW in Folge dessen er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Weshalb der Mann auf die Fahrbahn trat ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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