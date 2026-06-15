Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260615 - 0757 Frankfurt - Riederwald: Frau angegriffen

Frankfurt (ots)

(ki) Am Samstagnachmittag (13. Juni 2026) attackierte ein 29-Jähriger eine 52-Jährige im Riederwald. Polizisten nahmen den Angreifer noch in Tatortnähe fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen hielt sich die 52-Jährige gegen kurz vor 17:00 Uhr in der Riederspießstraße auf. Unter einem Vorwand verwickelte der 29-Jährige sie in ein Gespräch und fing plötzlich an, sie zu attackieren. Die Frau wehrte sich und rief um Hilfe. Infolgedessen ließ er von ihr ab und floh. Die alarmierte Streife konnte kurzdarauf den Angreifer noch in der Nähe festnehmen.

Die Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Weshalb der Mann die Frau anging, ist nun Teil der Ermittlungen.

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