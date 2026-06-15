PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260615 - 0757 Frankfurt - Riederwald: Frau angegriffen

Frankfurt (ots)

(ki) Am Samstagnachmittag (13. Juni 2026) attackierte ein 29-Jähriger eine 52-Jährige im Riederwald. Polizisten nahmen den Angreifer noch in Tatortnähe fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen hielt sich die 52-Jährige gegen kurz vor 17:00 Uhr in der Riederspießstraße auf. Unter einem Vorwand verwickelte der 29-Jährige sie in ein Gespräch und fing plötzlich an, sie zu attackieren. Die Frau wehrte sich und rief um Hilfe. Infolgedessen ließ er von ihr ab und floh. Die alarmierte Streife konnte kurzdarauf den Angreifer noch in der Nähe festnehmen.

Die Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Weshalb der Mann die Frau anging, ist nun Teil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:12

    POL-F: 260615 - 0756 Frankfurt- Ostend: Randalierer schlägt Polizisten ins Gesicht

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (13. Juni 2026) wurde die Polizei wegen eines Randalierers in die Pfingstweidstraße geordert. Dieser griff die Streife unvermittelt an und wurde festgenommen. Gegen 23:40 Uhr war ein 37- Jähriger vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums auffällig geworden. Dieser zeigte sich aggressiv und machte auch vor der alarmierten ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:10

    POL-F: 260615 - 0754 Frankfurt - Rödelheim: Rollstuhlfahrer ausgeraubt - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ha) Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Samstagmittag (13. Juni 2026) einen 54-jährigen Rollstuhlfahrer ausgeraubt haben, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Der Vorfall trug sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 12:10 Uhr auf dem Bottenhorner Weg zu. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen dem Geschädigten den Weg versperrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren