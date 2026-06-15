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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260615 - 0758 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Trickdiebstahl durch Amtsanmaßung

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Nachmittag (14. Juni 2026) kam es zu einem Trickdiebstahl von Bargeld, nachdem sich zwei Personen als Polizeibeamte ausgaben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich ein 62-Jähriger gegen 16:00 Uhr gemeinsam mit seinem Begleiter in der Heinrich-Lanz-Allee, als zwei Männer an ihn herantraten und sich als Zivilpolizisten ausgaben. Unter einem Vorwand und mit viel Kommunikationsgeschick begannen sie den Mann zu durchsuchen. Während einer der beiden den 62-Jährigen ablenkte, entwendete der andere das Bargeld aus dem Portemonnaie. Dies geschah so flüssig und schnell, dass es nicht sofort bemerkt wurde. Nach der fingierten "Kontrolle" stiegen die beiden in einen Kleinwagen und fuhren davon.

Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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