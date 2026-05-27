FW-MG: Einheiten aus Mönchengladbach unterstützen bei Evakuierungsmaßnahmen in Moers
Mönchengladbach, 27.05.2026, 13:00 Uhr, Kampfmittelfund in Moers (ots)
Bei Bauarbeiten wurde in Moers eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Bewohner müssen den Gefahrenbereich verlassen. Im Evakuierungsradius liegen weiterhin ein Alten- und Pflegeheim sowie ein Krankenhaus. Die Stadt Moers forderte Unterstützung an. Im Rahmen der überörtlichen Hilfe entsandte die Feuerwehr Mönchengladbach gegen 13:00 Uhr mehrere Einsatzfahrzeuge zur Unterstützung der Evakuierungsmaßnahmen. Insgesamt machten sich 11 Einsatzfahrzeuge mit 23 Einsatzkräften auf den Weg nach Moers.
Im Einsatz sind ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes, der Einheit Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.
Die Einsatzdauer ist noch unbekannt.
Zugführer Brandamtmann Alexander Keuter
Rückfragen bitte an:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach
Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/
Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell