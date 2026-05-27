Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einheiten aus Mönchengladbach unterstützen bei Evakuierungsmaßnahmen in Moers

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Mönchengladbach, 27.05.2026, 13:00 Uhr, Kampfmittelfund in Moers (ots)

Bei Bauarbeiten wurde in Moers eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Bewohner müssen den Gefahrenbereich verlassen. Im Evakuierungsradius liegen weiterhin ein Alten- und Pflegeheim sowie ein Krankenhaus. Die Stadt Moers forderte Unterstützung an. Im Rahmen der überörtlichen Hilfe entsandte die Feuerwehr Mönchengladbach gegen 13:00 Uhr mehrere Einsatzfahrzeuge zur Unterstützung der Evakuierungsmaßnahmen. Insgesamt machten sich 11 Einsatzfahrzeuge mit 23 Einsatzkräften auf den Weg nach Moers.

Im Einsatz sind ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes, der Einheit Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Die Einsatzdauer ist noch unbekannt.

Zugführer Brandamtmann Alexander Keuter

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