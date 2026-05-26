Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unklare Geruchsbelästigung in Einkaufsmarkt - mehrere Personen klagen über Atemwegsreizungen

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Mönchengladbach, Holt, 26.05.2026, 18:39 Uhr, Aachener Str. (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde am heutigen Abend zu einer unklaren Geruchsbelästigung in einen Einkaufsmarkt alarmiert. Mehrere Personen klagten im Bereich des Verkaufsraumes über Atemwegsreizungen, Hustenreiz sowie einen auffälligen Geruch innerhalb des Gebäudes.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich umgehend erkundet. Aufgrund der zunächst unklaren Lage veranlasste die Feuerwehr vorsorglich die Räumung des Einkaufsmarktes und sperrte den betroffenen Bereich weiträumig ab. Kunden und Mitarbeitende wurden ins Freie geführt und dort betreut.

Parallel zur Räumung leitete die Feuerwehr umfangreiche Kontroll- und Messmaßnahmen ein. Hierzu wurden sowohl der Verkaufsbereich als auch angrenzende Räume sowie die Tiefgarage kontrolliert und messtechnisch überprüft.

Zeitgleich sichtete der Rettungsdienst mehrere betroffene Personen vor Ort und führte medizinische Untersuchungen durch. Eine Person wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden zusätzliche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und die betroffenen Bereiche erneut kontrolliert. Trotz umfangreicher Messungen konnten durch die Feuerwehr keine auffälligen Messwerte oder gefährliche Stoffkonzentrationen festgestellt werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen und einer abschließenden Kontrolle wurde die Einsatzstelle an den Marktleiter sowie die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers und Brandoberinspektor Robin Gurek

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