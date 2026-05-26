Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vegetationsbrand in Odenkirchen - Feuerwehr löscht brennenden Holzverschlag im Wald

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Mönchengladbach Odenkirchen-Mitte, 26.05.2026, 04:33 Uhr, Höhenstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden alarmierten mehrere Anrufer die Feuerwehr wegen eines Vegetationsbrandes in einem Waldstück in Odenkirchen.

Die ersten Einsatzkräfte entdeckten einen brennenden Holzverschlag im Wald. Aufgrund der Lage gestaltete sich die Zuwegung zur Einsatzstelle schwierig. Die erste Erkundung sowie der Aufbau des Löschangriffs nahmen zusätzliche Zeit in Anspruch. Dennoch brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle.

Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich auf Glutnester und löschten diese ab.

Verletzte gab es bei dem Einsatz nicht.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene, der Abrollbehälter Atemschutz sowie der Rüstwagen und das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Odenkirchen und Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Alexander Keuter

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