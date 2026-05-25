Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender PKW vor Mehrfamilienhaus - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

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Mönchengladbach-Heyden, 24.05.2026, 23:00 Uhr, Berliner Straße (ots)

Am späten gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der Berliner Straße alarmiert. Ein vor einem Mehrfamilienhaus abgestellter PKW war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr ein und konnte das brennende Feuer zügig unter Kontrolle bringen.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe des brennenden Fahrzeugs zum Wohngebäude, drang Rauch über gekippte Fenster in mehrere Wohnungen sowie in den Treppenraum ein. Besonders betroffen war dabei der Treppenraum des Mehrfamilienhauses. Mehrere Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und geöffnet. In den betroffenen Wohnungen hielten sich keine Personen auf, zudem war dort nur eine geringe Rauchentwicklung festzustellen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

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