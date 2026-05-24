Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsatz aufgrund von angebranntem Essen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheindahlen, 24.06.2026, 12:20 Uhr, Mörserhof (ots)

Auf der Straße Mörserhof bemerkte heute Mittag eine aufmerksame Nachbarin ausgelöste Heimrauchmelder und Brandgeruch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Als auf Klopfen und Klingeln niemand die Tür öffnete, alarmierte sie die Feuerwehr.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Hauseingang. Die Türe zu seiner Wohnung stand offen. Hier drang leicht Rauch aus. In der Wohnung hatte angebranntes Essen die Rauchmelder ausgelöst. Der Mieter hatte bereits den Herd ausgeschaltet und das angebrannte Essen vom Herd genommen. Das Rettungsdienstpersonal untersuchte ihn vorsorglich auf eine Rauchgasvergiftung. Er blieb unverletzt, so dass er nach Einsatzende in seine Wohnung zurück konnte. Die Feuerwehrkräfte entrauchten vorher noch die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell