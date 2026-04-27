Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit Kopfhörern über die Gleise - Zug erfasst 16-Jährigen in Emskirchen

Nürnberg (ots)

Emskirchen - In der Nacht zum Sonntag (26. April) hat ein ÖBB-Nightjet am Bahnhof Emskirchen einen 16-Jährigen gestreift. Der Jugendliche hat mit Kopfhörern die Gleise überquert und den Zug nicht gehört. Die Bundespolizei ermittelt.

Gegen 3:00 Uhr am Sonntagmorgen kam ein 16-Jähriger mit der S-Bahn aus Nürnberg in Emskirchen an. Um zum gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen, lief er verbotenerweise hinter der S-Bahn über die Gleise. Weil er Kopfhörer trug, konnte er den herannahenden Nightjet von Hamburg nach Wien nicht hören. Der 58-jährige Lokführer sah den Jugendlichen erst im letzten Moment und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Die Lok streifte den 16-Jährigen Deutschen am Oberkörper - in dem Moment, als er den Bahnsteig gerade erreicht hatte. Mit Prellungen, Schürfwunden und einem Schock kam er ins Klinikum Fürth. Der Nightjet fuhr mit seinen rund 260 Fahrgästen weiter, die bei der Schnellbremsung alle unverletzt geblieben waren.

Gegen den Jugendlichen, der bisher nicht polizeilich aufgefallen war, ermittelt die Bundespolizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

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