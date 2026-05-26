PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der Autobahn - eine verletzte Person

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der Autobahn - eine verletzte Person
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach, BAB A46, Fahrtrichtung Düsseldorf, 26.05.2026, 13:32 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 13:32 Uhr auf der Bundesautobahn A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf vor dem Autobahnkreuz Holz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der linken Fahrspur.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle drei beteiligten Personen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Keine Person war eingeklemmt. Der Rettungsdienst untersuchte und versorgte die Beteiligten vor Ort. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt) , ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers und Brandoberinspektor Robin Gurek

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren