Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der Autobahn - eine verletzte Person

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Mönchengladbach, BAB A46, Fahrtrichtung Düsseldorf, 26.05.2026, 13:32 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 13:32 Uhr auf der Bundesautobahn A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf vor dem Autobahnkreuz Holz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der linken Fahrspur.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle drei beteiligten Personen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Keine Person war eingeklemmt. Der Rettungsdienst untersuchte und versorgte die Beteiligten vor Ort. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt) , ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jens Röttgers und Brandoberinspektor Robin Gurek

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