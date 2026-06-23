Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (193/2026) Nach Sturz an Bushaltestelle "Am Carré" - Polizei sucht Ersthelfer als wichtige Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Straße Am Kauf Park, Bushaltestelle "Am Carré" Dienstag, 16. Juni 2026, gegen 08.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach dem Sturz einer 89 Jahre alten Frau an der Bushaltestelle "Am Carré" in Göttingen sucht die Polizei nach einer oder möglicherweise zwei Personen, die der Seniorin unmittelbar nach dem Geschehen zu Hilfe gekommen sein sollen.

Nach den bislang vorliegenden Informationen wollte die Göttingerin am Dienstagmorgen (16.06.26) gegen 08.00 Uhr an der Haltestelle in einen Linienbus einsteigen. Als sie sich dem Bus näherte, stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der genaue Ablauf des Geschehens und insbesondere die Umstände, die zu dem Sturz führten, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Unmittelbar nach dem Sturz sollen sich ein oder möglicherweise zwei bislang unbekannte Ersthelfer um die verletzte Frau gekümmert und sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut haben. Ihre Personalien sind nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei einer der Personen um eine etwa 25 Jahre alte Frau mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben.

Die Ersthelfer sowie weitere Personen, die den Sturz oder das vorausgegangene Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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