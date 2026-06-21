Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (190/2026) Demonstration in der Göttinger Innenstadt ist beendet

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die seit 20.00 Uhr in der Göttinger Innenstadt stattfindende Demonstration (siehe auchhttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6298786) hat sich gegen 22.00 Uhr in Kleingruppen aufgelöst und ist demzufolge beendet.

Es kam zu keinen Zwischenfällen.

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