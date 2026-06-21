POL-GÖ: (190/2026) Demonstration in der Göttinger Innenstadt ist beendet
Göttingen (ots)
GÖTTINGEN (jk) - Die seit 20.00 Uhr in der Göttinger Innenstadt stattfindende Demonstration (siehe auchhttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6298786) hat sich gegen 22.00 Uhr in Kleingruppen aufgelöst und ist demzufolge beendet.
Es kam zu keinen Zwischenfällen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell