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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (191/2026) Angriff auf 23-Jährigen: Junger Tatverdächtiger nach Vernehmung auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Göttingen entlassen, Ermittlungen der Mordkommission gehen mit Hochdruck weiter

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der im Zusammenhang mit dem Angriff auf einen 23 Jahre alten Göttinger (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6298736) am Sonntagnachmittag von der Polizei im Göttinger Ostviertel in Gewahrsam genommene junge Mann, ist am späten Sonntagabend (21.06.26) nach Vernehmung und Abschluss weiterer polizeilicher Maßnahmen auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Göttingen entlassen worden.

Mordkommission ermittelt weiter

Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat gehen derweil ohne Unterlass weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen weiterhin unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Hinweis für Medien zur Pressehoheit

Die Pressehoheit in dem Ermittlungsverfahren wechselt ab sofort an die Staatsanwaltschaft Göttingen. Anfragen sind ausschließlich an die dortige Pressestelle zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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