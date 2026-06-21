Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (189/2026) Reaktion auf Angriff auf 23-Jährigen: Rund 600 Menschen beteiligen sich an Demonstration durch die Göttinger Innenstadt, Polizei appelliert an Friedlichkeit der Teilnehmenden

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Als Reaktion auf den Angriff auf einen 23 Jahre alten Göttinger Sonntagnacht am Fridtjof-Nansen-Weg (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6298591) haben sich am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr nach polizeilichen Schätzungen rund 600 Menschen auf dem Albaniplatz versammelt und sind anschließend als Aufzug durch die Innenstadt gezogen.

Die versammlungsrechtliche Aktion dauert zur Stunde weiter an. Die Polizei ist mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Wegen der Demo mussten mehrere Straßen kurzfristig gesperrt werden. Auch der ÖPNV wurde beeinträchtigt.

Zu Zwischenfällen kam es bislang nicht.

Die Einsatzleitung der Polizei appelliert weiterhin an die Vernunft und Friedlichkeit der Demonstrierenden.

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