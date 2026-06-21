Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (188/2026) Angriff auf 23-Jährigen: Internetplattform benennt mutmaßlichen Tatverdächtigen, junger Mann von Polizei in Wohnhaus angetroffen und zur Dienststelle transportiert, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem Angriff auf einen 23 Jahre alten Göttinger Sonntagnacht gegen 02.00 Uhr (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6298591) sind am Sonntagnachmittag auf einer Internetplattform in einem anonymen Beitrag Foto und Anschrift eines jungen Göttingers veröffentlicht worden. Ob es sich bei dem benannten Göttinger um den Täter handelt oder er sonst an der Tat beteiligt war, ist zurzeit unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Die Veröffentlichung der Daten wurde im Rahmen polizeilicher Recherche bekannt.

Der Name des jungen Göttingers und damit seine etwaige Tatbeteiligung waren der Polizei bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Internet nicht bekannt und wurde auch im Zuge der ersten Ermittlungen und Befragungen nicht an die Ermittler herangetragen.

Der bei dem Angriff lebensgefährlich verletzte 23-Jährige ist aktuell nicht vernehmungsfähig. Zum Zeitpunkt der Tat befand er sich in Begleitung mehrerer Zeugen. Sowohl Opfer als auch Zeugen lassen sich gemeinschaftlich durch einen Göttinger Anwalt vertreten. Die Zeugen wollten sich gegenüber der Polizei weder in der Tatnacht noch am Sonntag zu dem Geschehen oder einem Tatverdacht äußern. Unmittelbar nach Bekanntwerden des im Internet geäußerten Tatverdachts wurde der junge Mann von der Polizei in einem Wohnhaus im Göttinger Ostviertel angetroffen und zur Dienststelle transportiert.

Ungeachtet des im Internet geäußerten Tatverdachtes gehen die intensiven Ermittlungen der Mordkommission sowohl zum Tathergang als auch zur Motivation des oder der Täter mit Hochdruck weiter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang mit dem CSD oder zurückliegenden Großfamilienstreitigkeiten.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Es wird nachberichtet.

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