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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (185/2026) Brandserie in der Göttinger Südstadt - Verdächtiger im Rahmen der Fahndung von Polizei ergriffen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Südstadt/Stadtteil Geismar

Samstag, 20. Juni 2026, zwischen 01.30 und 02.50Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit mehreren mutmaßlich gelegten Feuern hat die Polizei Samstagnacht (20.06.26) gegen 03.40 Uhr während einer eingeleiteten, intensiven Fahndung in Geismar einen Verdächtigen ergriffen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang und dauern an.

Die Serie begann gegen 01.30 Uhr am Walkemühlenweg. Hier griffen Flammen von einem brennenden Bücherschrank auf ein angrenzendes Wohn - und Geschäftshaus über und beschädigten Teile der Fassade und des Daches. Anschließend brannten nacheinander an mehreren Stellen der Göttinger Südstadt u. a. Mülltonnen und -container.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der einzelnen Brandorte ist nach derzeitigem Stand von einem Zusammenhang auszugehen.

Informationen zu Verletzten liegen nicht vor. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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