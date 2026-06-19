Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (184/2026) Verfassungsfeindliche Flugblätter in Göttingen aufgetaucht - Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt

Seit Dienstag, 16. Juni 2026

GÖTTINGEN (ab) - Im Göttinger Innenstadtbereich sind in den vergangenen Tagen mehrfach Flugblätter mit verfassungsfeindlichen Symbolen aufgetaucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden entsprechende Schriftstücke unter anderem in Briefkästen eingeworfen, an einem Funkstreifenwagen angebracht sowie am Donnerstag (18.06.26) im Bereich des Platzes der Synagoge festgestellt.

Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen hat hierzu Ermittlungen aufgenommen. Im Raum steht unter anderem der Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittler prüfen derzeit auch Zusammenhänge zu bereits bekannten gleichgelagerten Sachverhalten sowie die mögliche Beteiligung eines in diesem Zusammenhang bereits tatverdächtigen Mannes.

Nach bisheriger Einschätzung handelt es sich um ein wiederholt festgestelltes Verteilen solcher Schriftstücke. Hinweise darauf, dass einzelne Empfängerinnen oder Empfänger persönlich bedroht werden sollten, liegen derzeit nicht vor. Die Polizei nimmt die Meldungen aus der Bevölkerung ernst und bittet weiterhin um Hinweise.

Wer entsprechende Schriftstücke findet oder Angaben dazu machen kann, wann, wo und durch wen solche Flugblätter verteilt, eingeworfen oder angebracht wurden, wird gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden. Hilfreich sind insbesondere kurze Angaben zu Fundort, Fundzeit, Ablageort sowie möglichen Beobachtungen zu verdächtigen Personen.

Die Polizei bittet darum, die Schriftstücke nicht öffentlich weiterzuverbreiten, insbesondere nicht über soziale Medien. Sofern möglich, sollten aufgefundene Exemplare unverändert aufbewahrt und der Polizei übergeben werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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