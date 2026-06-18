Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (183/2026) Polizeieinsatz in der Groner Straße - 26 Jahre alter Mann in Geschäft von Spezialkräften festgenommen, kein Zusammenhang mit Ermittlungen nach Schussabgabe auf Polizeibeamten am Samstag

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Straße

Donnerstag, 18. Juni 2026, 17.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung haben Ermittler der Polizei am Donnerstag (18.06.26) in einem Geschäft an der Groner Straße einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das Betreten des Geschäftes fand unter Mitwirkung von Spezialkräften statt. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand ausdrücklich nicht. Die Maßnahme steht in keinem Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Schüssen auf einen Polizeibeamten am Samstag. Bei dem Zugriff wurde niemand verletzt.

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