Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (180/2026) Zeugenaufruf nach Schüssen am Weender Tor - Göttinger Mordkommission bittet Parkplatznutzer von Samstagabend, sich zu melden!

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit den Schüssen auf einen Polizeibeamten am Göttinger Weender Tor am vergangenen Samstag (13.06.2026, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6295790) sucht die zur Klärung des komplexen Tatgeschehens eingerichtete Mordkommission der Polizei nach Zeugen.

Insbesondere bitten die Ermittler alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihre Fahrzeuge am Samstagabend in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und Mitternacht auf dem öffentlichen Großraumparkplatz an der Weender Landstraße in der Nähe der ESSO-Tankstelle geparkt hatten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Auch sonstige sachdienliche Hinweise und alle Beobachtungen zu den Abläufen am Tatabend im Bereich des Weender Tores werden rund um die Uhr unter dieser Rufnummer entgegengenommen.

Hinweis für Redaktionen zu Presseauskünften

Alle Anfragen zum laufenden Verfahren sind direkt an die Staatsanwaltschaft in Braunschweig zu richten.

Dortige Ansprechpartnerin ist Frau Staatsanwältin Isabelle Ohlms, Tel.: 0531/488-1018, Mail: stbs-b-presse@justiz.niedersachsen.de.

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