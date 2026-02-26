PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall - glücklicherweise ohne Verletzte

B90/ Bad Lobenstein- Gefell (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieben mehrere Insassen eines Unfallfahrzeuges, nachdem ein junger Fahrer mit seinem Skoda am Mittwochabend von der Bundesstraße 90 abkam. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 22-Jährige die Strecke von der Anschlussstelle Bad Lobenstein kommend in Richtung Gefell. In einer Rechtskurve verlor er dann die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete auf einem angrenzenden Feld. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des jungen Mannes, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

