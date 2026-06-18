Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (181/2026) Riskantes Überholmanöver auf der K107 - Autofahrerin überschlägt sich mehrfach und wird verletzt, Verursacher flüchtet

Göttingen (ots)

Kreisstraße 107 zwischen Rüdershausen und Gieboldehausen Dienstag, 16. Juni 2026, gegen 05.05 Uhr

RÜDERSHAUSEN/GIEBOLDEHAUSEN (ab) - Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der K107 zwischen Rüdershausen und Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Duderstadt nach einem bislang unbekannten Autofahrer sowie weiteren Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 47 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Eichsfeld am frühen Dienstagmorgen (16.06.26) gegen 05.05 Uhr mit ihrem VW Golf die K107 von Rüdershausen in Richtung Gieboldehausen. In einer leichten Rechtskurve wurde sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt. Dabei näherte sich aus Richtung Gieboldehausen ein entgegenkommender Audi A4, der von einem 23 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Göttingen gefahren wurde.

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 23-Jährige nach rechts ausweichen. Dennoch kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem überholenden Fahrzeug und dem Audi. An dem Audi wurden der linke Außenspiegel sowie die Fahrerseite beschädigt.

Auch die 47-Jährige musste nach derzeitigen Erkenntnissen ausweichen. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihren VW Golf, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Der Wagen kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Fahrer des überholenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden und die verletzte Autofahrerin zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw, möglicherweise einen schwarzen SUV, gehandelt haben. Nach der Kollision dürfte das Fahrzeug mutmaßlich an der linken Seite beschädigt sein.

Die Polizei Duderstadt bittet Zeugen, die das Überholmanöver am Dienstagmorgen gegen 05.05 Uhr auf der K107 zwischen Rüdershausen und Gieboldehausen beobachtet haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Hinweise auf ein dunkles Fahrzeug, das seit Dienstagmorgen frische Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite aufweist.

Auch Personen, denen ein entsprechender Wagen in einer Einfahrt, Garage, Werkstatt oder im öffentlichen Verkehrsraum aufgefallen ist oder die bemerkt haben, dass ein solches Fahrzeug zur Reparatur gebracht wurde, werden gebeten, sich unter Telefon 05527 8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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