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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260610- 2: Fahrzeug bricht durch Zaun

Kerpen (ots)

Vier Insassen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (9. Juni) in Kerpen haben ein junger Autofahrer (19) und drei Fahrzeuginsassen (17w, 18w, 19m) leichte Verletzungen erlitten, nachdem das Auto durch einen Zaun gebrochen und auf einem Firmengelände zum Stehen gekommen war. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten zwei von ihnen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 19-Jährige mit einem Mercedes vom Europaring in den Kreisverkehr zur Visteonstraße in Richtung des Gewerbehofs gefahren sein. Zeugen berichteten, dass das Auto sehr schnell gefahren sein soll.

Die Auswertung der Spuren durch alarmierte Polizeikräfte gab Hinweise darauf, dass der Fahrer bereits im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben muss. Anschließend touchierte er ein Verkehrszeichen und fuhr durch einen Grünstreifen. Nach etwa einhundert Metern durchbrach er letztlich den Metallzaun einer Firma und kam kurz dahinter zum Stehen.

Polizistinnen und Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit bis etwa 0.30 Uhr ab. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und stellten den Mercedes sicher. Der Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Ermittlungen haben die Beamtinnen Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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