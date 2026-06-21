Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (187/2026) 23 Jahre alter Göttinger bei Angriff in Göttingen lebensgefährlich verletzt - Täter flüchtig, politische Motivation nicht ausgeschlossen, Mordkommission eingerichtet

Göttingen (ots)

Göttingen, Fridtjof-Nansen-Weg

Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 02.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Angriff mit einem unbekannten spitzen Gegenstand ist Sonntagnacht (21.06.26) gegen 02.00 Uhr am Göttinger Fridtjof-Nansen-Weg ein 23 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Göttinger wurde in eine Klinik eingeliefert. Von dem oder den Tätern fehlt noch jede Spur.

Mordkommission eingerichtet

Für die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung der Tat und deren Hintergründe wurde am Sonntag eine Mordkommission eingerichtet.

Politische Motivation nicht ausgeschlossen

Die Polizei kann zum jetzigen Zeitpunkt auch eine politische Motivation des oder der Täter/s nicht ausschließen. Das 4. Fachkommissariat (Staatsschutz) ist deshalb eng in die Arbeit der Mordkommission und deren Ermittlungen eingebunden.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder andere Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0551 / 491-2115 zu melden.

Es wird nachberichtet.

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