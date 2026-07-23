Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Alkoholisierter Mann aus dem Verkehr gezogen

Durmersheim (ots)

Ein 48-jähriger Mann startete mit seinem Ford Galaxy und einem nennenswerten Alkoholpegel in den Donnerstag. Als die Beamten des Polizeireviers Rastatt den Mann gegen Mitternacht im Nordwesten von Durmersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, konnten sie bei ihm einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Da die Beamten nicht nur durch ihren Geruchs-, sondern auch durch ihren Sehsinn Indizien für eine Alkoholisierung des 48-Jährigen vernahmen, schlugen sie ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest vor, worauf er sich auch einließ. Dass sie die leeren Bierflaschen und -dosen im Fahrzeug sowie der Alkoholgeruch des Mannes auf die richtige Spur geführt hatten, zeigte sich im Ergebnis des Testes, welcher einen Wert von ungefähr 1,3 Promille auswies und ihm somit einen Aufenthalt auf der Wache sicherte. Durch einen anschließenden Bluttest konnte das Ergebnis verifiziert werden. Die beiden Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Auf den Endvierziger wartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/lh

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