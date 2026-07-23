Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Verkehrsunfall aufgrund ungesicherter Gipsplatte

Willstätt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund unzureichend gesicherter Ladung kam es am Dienstagnachmittag auf der B33 bei Willstätt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrer gegen 16:40 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger die B33 von Griesheim in Richtung Sand. Hierbei löste sich eine Gipsplatte von dem Anhänger und prallte gegen die Front eines entgegenkommenden Autos. Durch den Aufprall entstand an dem betroffenen Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /jg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell